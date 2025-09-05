Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:10, 5 сентября 2025Культура

Уехавшая из России певица поддержала Егора Крида

Певица Монеточка поддержала Егора Крида, назвав Мизулину омерзительным червяком
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уехавшая из России певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом) поддержала рэпера Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) в конфликте с Екатериной Мизулиной. Об этом она высказалась в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.

По словам артистки, ее пугает влияние главы Лиги безопасного интернета на детей. «Она такая ничтожная, незначительная, отвратительная, пугающая, как червяк или паук. У меня есть больше способов рассказать, что такое здоровая семья и патриотизм. Я делаю это лучше, чем просто оскорбляя», — заявила Монеточка.

Гырдымова предположила, что Мизулина привлекает молодежь своей эпатажностью, ведь она «популярный фрик».

«Работает эффект зловещей долины: ты не понимаешь, человек вообще живой или это искусственный интеллект. Человек настолько жуткий, что мозг завороженно наблюдает. Есть в ней какой-то парадокс, странность или надлом», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Мизулина обратилась к Следственному комитету и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт Крида. Поводом стала возрастная маркировка выступления 12+, а также развратные моменты шоу, включая страстный поцелуй певца с танцовщицей и ее откровенный танец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам назвали время продления аномального тепла

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости