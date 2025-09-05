В Киеве раскрыли желаемую гарантию безопасности

Military Times: Киев посчитал отправку европейских войск ненадежной

В Киеве считают отправку европейских войск ненадежной и дорогостоящей, а европейская система ПВО European Sky Shield — более предпочтительная гарантия безопасности для Украины. Об этом заявил неназванный украинский чиновник в интервью Military Times.

«Предложенная Европой программа "Небесный щит" для Украины, в рамках которой союзники создадут полную зону воздушной защиты (...), станет "более надежной" гарантией безопасности для Киева», — приводит издание слова украинского источника.

Чиновник выражает обеспокоенность, что размещение войск на земле станет чересчур дорогостоящей гарантией безопасности с подтвержденными практическими результатами. Он считает, что европейские войска в случае их отправки на Украину вряд ли будут «вступать в бой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимые сроки для начала действия гарантий безопасности. По его словам, они должны начать действовать немедленно.