Зеленский назвал желаемые сроки вступления в силу гарантий безопасности для Украины

Зеленский: Гарантии безопасности Украины должны начать действовать немедленно
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michel Euler / АР

Гарантии безопасности Украины от западных стран должны начать действовать немедленно. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает Rai News.

Он подчеркнул, что гарантии со стороны входящих в «коалицию желающих» государств должны быть введены до окончания боевых действий. По словам президента, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях.

«Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что армии европейских стран точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. При этом он добавил, что США также являются одним из гарантов безопасности Киева.

