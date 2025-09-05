Зеленский назвал желаемые сроки вступления в силу гарантий безопасности для Украины

Зеленский: Гарантии безопасности Украины должны начать действовать немедленно

Гарантии безопасности Украины от западных стран должны начать действовать немедленно. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает Rai News.

Он подчеркнул, что гарантии со стороны входящих в «коалицию желающих» государств должны быть введены до окончания боевых действий. По словам президента, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях.

«Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что армии европейских стран точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. При этом он добавил, что США также являются одним из гарантов безопасности Киева.