В Кремле раскрыли позицию Путина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о позиции Владимира Путина по Украине. Его слова приводит РИА Новости.
На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Песков подчеркнул, что безопасность одной страны нельзя обеспечить за счет безопасности другой.
«Неделимость безопасности — это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент», — отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. 3 сентября стало известно, что Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном ВЭФ.