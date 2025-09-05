Россия
06:09, 5 сентября 2025Россия

В Кремле раскрыли позицию Путина по Украине

Песков: Безопасность одной страны нельзя обеспечить за счет безопасности другой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о позиции Владимира Путина по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Песков подчеркнул, что безопасность одной страны нельзя обеспечить за счет безопасности другой.

«Неделимость безопасности — это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. 3 сентября стало известно, что Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном ВЭФ.

