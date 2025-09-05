В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

Песков: Позиция Трампа по Украине отличается от позиции европейских государств

Позиция президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта отличается от позиции европейских государств. Об этом в интервью aif.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности, вокруг Украины. С ними общения как такового нет», — сказал Песков.

По его словам, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права.

Ранее Песков заявил, что второй раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Трампом при необходимости может быть организован в кратчайшие сроки. Он отметил, что рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном поддерживаются постоянно.