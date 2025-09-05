Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 5 сентября 2025Мир

В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

Песков: Позиция Трампа по Украине отличается от позиции европейских государств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Позиция президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта отличается от позиции европейских государств. Об этом в интервью aif.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности, вокруг Украины. С ними общения как такового нет», — сказал Песков.

По его словам, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права.

Ранее Песков заявил, что второй раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Трампом при необходимости может быть организован в кратчайшие сроки. Он отметил, что рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном поддерживаются постоянно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине

    Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

    В России у 10-летнего ребенка четыре раза за 25 минут останавливалось сердце

    В российском городе дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках

    С сына бывшего главы российского региона взыскали почти 200 миллионов рублей за махинации

    Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

    Звезда Comedy Woman поддержала разводящегося Диброва и порассуждала о судьбе его жены

    В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

    В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

    В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости