12:10, 5 сентября 2025Мир

В Кремле допустили новые переговоры Путина и Трампа в ближайшее время

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: President of Russia Office / Globallookpress.com

Второй раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом при необходимости может быть организован в кратчайшие сроки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию aif.ru.

«Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах двух лидеров в ближайшее время.

При этом Песков обратил внимание, что рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном поддерживаются постоянно.

Ранее Трамп сообщил о желании переговорить с российским лидером в ближайшее время. «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил он американским журналистам в Белом доме.

