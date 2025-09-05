В Литве объявили о решении США аннулировать военную поддержку Европы

Представитель Минобороны Литвы Урбелис: США аннулируют военную поддержку Европы

США, начиная со следующего финансового года, аннулируют программы военной поддержки Европы. О решении Вашингтона объявил представитель Минобороны Литвы Вайдотас Урбелис, передает портал LRT.lt.

«На прошлой неделе Министерство обороны США проинформировало страны, что со следующего финансового года эта статья бюджета будет сведена к нулю для всех европейских государств», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он добавил, что при этом официальное решение о сокращении программы будет принято только после утверждения бюджета США, которое произойдет через несколько месяцев.

Ранее стало известно, что США откажутся от программ по финансированию иностранной помощи в области обороны для стран, граничащих с Россией. По информации американской прессы, представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией.