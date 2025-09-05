В Польше разработают ракету с дальностью более 500 километров

Макет крылатой ракеты Lanca, которая стала первым подобным проектом в Польше, представили на выставке MSPO 2025 в Кельце. Дальность ракеты может составить более 500 километров, пишет Army Recognition.

Проект, о котором ранее не сообщали, стал частью тенденции среди стран Центральной и Восточной Европы к наращиванию ударных возможностей на фоне специальной военной операции. Разработку WB Group позиционируют как средство повышения технологической независимости и безопасности Польши.

Lanca — это ракета средней дальности, которую разрабатывают для запуска из контейнерных пусковых установок. Контейнеры с ракетами можно установить на грузовики и морские платформы. На макете можно заметить складывающиеся крылья, твердотопливный ускоритель и отверстие для систем самонаведения. Официальных данных о возможностях Lanca нет, однако эксперты считают, что она сможет поражать цели на дальности в сотни километров.

«По оценкам, дальность полета составляет от 500 до 800 километров с возможностью увеличения в более поздних вариантах, дозвуковая скорость составляет приблизительно 0,8-0,9 Маха, а высота полета составляет от 50 до 100 метров», — пишет издание.

В августе издание The National Interest назвало крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и Х-35, которыми вооружают российские корабли, доказательством того, что Россия остается серьезной державой.