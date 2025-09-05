Россия
В России уклонистов от армии нашли в цыганском таборе

Шестерых уклонистов от службы в армии нашли в Тульской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Шестерых уклонистов от службы в армии нашли тульские силовики в ходе рейда. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Молодых людей нашли в цыганском таборе. Во время общения с силовиками один из них заявил, что не знал о необходимости постановки на учет. Другие заявили о наличии у них некоей «задержки».

Правоохранители доставили молодых людей в военкомат. На записи видно, что их заставили встать друг за другом, положив руки на плечи впереди идущего.

