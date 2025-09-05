Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 5 сентября 2025Россия

В России увеличили штраф за один вид нарушений

В России увеличили штраф за неисполнение родительских обязанностей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В России увеличили штраф за один вид нарушений. Речь идет о неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Если раньше за ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители могли отделаться предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей, то теперь штраф вырос до 500-2000 рублей. Размер взыскания не пересматривался с 2007 года.

Как пояснил Машаров, штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью. Он также пояснил, что родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, сославшись на объективные причины, мешавшие их выполнению, а также указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.

Ранее в России предложили создать специальные курсы для молодых отцов, где бы разбирались распространенные ошибки в воспитательном процессе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за требований жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости