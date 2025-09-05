В России увеличили штраф за неисполнение родительских обязанностей

В России увеличили штраф за один вид нарушений. Речь идет о неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Если раньше за ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители могли отделаться предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей, то теперь штраф вырос до 500-2000 рублей. Размер взыскания не пересматривался с 2007 года.

Как пояснил Машаров, штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью. Он также пояснил, что родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, сославшись на объективные причины, мешавшие их выполнению, а также указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.

Ранее в России предложили создать специальные курсы для молодых отцов, где бы разбирались распространенные ошибки в воспитательном процессе.