В России захотели включить в программы вузов обучение пилотов беспилотников

Сенатор Шейкин предложил включить в программы вузов обучение пилотов БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России захотели включить в программы вузов и колледжей обучение пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким предложением выступил сенатор Артем Шейкин, передает ТАСС.

«Важным шагом является подготовка специалистов: обучение пилотов дронов должно войти в программы наших вузов и колледжей», — обозначил сенатор.

Инициатива была предложена после поручения президента России Владимира Путина по созданию условий для широкого применения беспилотников на Дальнем Востоке, в том числе в сельхозугодьях и в борьбе с лесными пожарами.

Ранее Путин поручил подготовить курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия. Его должны внедрить в программы по боевой подготовке для военнослужащих и добровольцев.

