В России захотели включить в программы вузов обучение пилотов беспилотников

В России захотели включить в программы вузов и колледжей обучение пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким предложением выступил сенатор Артем Шейкин, передает ТАСС.
«Важным шагом является подготовка специалистов: обучение пилотов дронов должно войти в программы наших вузов и колледжей», — обозначил сенатор.
Инициатива была предложена после поручения президента России Владимира Путина по созданию условий для широкого применения беспилотников на Дальнем Востоке, в том числе в сельхозугодьях и в борьбе с лесными пожарами.
Ранее Путин поручил подготовить курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия. Его должны внедрить в программы по боевой подготовке для военнослужащих и добровольцев.