18:09, 5 сентября 2025Экономика

В российском городе выпал сентябрьский снег

В новосибирском наукограде Кольцово выпал снег
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В новосибирском наукограде Кольцово выпал первый снег, сообщает «360.ru» в Telegram-канале.

Камеры зафиксировали, как рано утром в пятницу, 5 сентября, на ветру кружится снег.

Директор МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков объяснил, что снег выпал из-за резкого похолодания ночью, когда температура опустилась до минус одного градуса. «Под утро дождь перешел в снег, примерно с 04:30 до 05:00», — рассказал он.

Отмечается, что для пригорода Новосибирска такое явление в начале сентября считается нормальным. А вот в самом административном центре Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, первый снег стоит ждать только в конце месяца.

В ночь на вторник, 2 сентября, снег выпал в городе Тулуне Иркутской области. Осадки превратились в снег после дождя и града. С утра улицы затопило, что привело к пробкам.

