23:34, 4 сентября 2025Путешествия

В российском регионе ввели временный запрет на использование воздушного пространства

В Пензенской области ввели план «Ковер»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Пензенской области временно запрещено использовать воздушное пространство — в регионе введен план «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В Пензенской области введен план «Ковер». Действует временный запрет на использование воздушного пространства», — говорится в сообщении.

До этого ведомство сообщало, что в регионе действует режим беспилотной опасности. В связи с этим была ограничена работа интернета.

В ночь на 4 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины массированно атаковали Ростовскую область беспилотниками.

