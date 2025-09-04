Россия
07:10, 4 сентября 2025Россия

ВСУ массированно ударили по российскому региону

Ростовский губернатор Слюсарь: ВСУ массированно атаковали регион беспилотниками
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 4 сентября, массированно атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Наши силы и средства ПВО отразили массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе», — сообщил Слюсарь.

Он добавил, что никто не пострадал. В Тарасовском, Миллеровском и Дубовском районах из-за падения фрагментов дронов загорелась сухая трава. Возникшие в регионе пожары уже потушили, добавил губернатор.

Вечером 3 сентября силы ПВО сбили над Ростовской областью пять дронов. Атака осуществлялась беспилотниками самолетного типа.

