15:46, 5 сентября 2025Экономика

В российском селе у детей решили отобрать сад под нужды администрации

В селе Забайкальского края здание детсада захотели освободить для администрации
Мария Черкасова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Здание детского сада в селе Батакан в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края захотели освободить под нужды администрации. Об этом сообщает Chita.ru.

Детей из единственного сада в селе «Аленушка» хотят перевести в бывшую школьную мастерскую, чтобы освободить здание в 600 квадратных метров.

Родители против: они говорят, что около здания мастерской, куда хотят отправить малышей, стоит кочегарка и есть дорога, по которой ездят большегрузы. Здание сада, в которое хотят переместить администрацию, находится в зеленой зоне. Там мало места для 21 человека, к тому же детям ясельного возраста придется делить детскую площадку и спортзал со школьниками. При этом в детском саду, где они находятся сейчас, все оборудовано — есть музей, отдельные спальные места, столовая.

Глава Газимуро-Заводского округа Михаил Ишенин заявил, что в селе проводили собрание с жителями по этому вопросу. Решение переместить детский сад, по его словам, связано с оптимизацией бюджетных затрат: школа и детский сад являются одним юридическим лицом, и директору неудобно, что второе подведомственное учреждение далеко. «Кочегарка, конечно, есть рядом, но она есть и возле сада. А территория школы огорожена и не прямо у дороги находится. Дети туда войдут, мы все рассчитали по стандартам», — заверил он.

Решение еще не принято, но ремонт под новый сад закончат уже к концу года. Родители написали жалобы в прокуратуру и комитет образования района.

Ранее стало известно, что в детских садах решили ввести «Разговоры о важном». Сообщалось, что Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с сентября. Инициатива коснется 22 регионов страны.

