В США анонсировали выступление Трампа

Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу в 23:30 по Москве

Президент США Дональд Трамп выступит с «заявлением» в пятницу, 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белом доме уточнили, что выступление Трампа состоится в Овальном кабинете в 23:00 по Москве (в 16:00 по местному времени). При этом тема его высказывания неизвестна.

Ранее сообщалось о планах Трампа переименовать Пентагон в Министерство войны. Главу ведомства Пита Хегсета можно будет называть «министром войны». Кроме того, указ обяжет Хегсета подготовить законодательные и исполнительные меры, позволяющие переименовать Пентагон на постоянной основе.

25 августа Трамп заявил, что больше предпочитает старое название Министерства обороны — «Министерство войны». По его мнению, название ведомства должно отражать способность США не только держать оборону, но и возможность начать наступление.