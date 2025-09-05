В США оценили «впечатляющий лазер» ВМС Китая

TWZ: Лазер LY-1 ВМС НОАК защитит корабли от беспилотников и ракет

Боевой лазер LY-1, который представили на параде в Пекине по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, сможет защитить корабли Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) от беспилотников и ракет. Возможности впечатляющего оружия оценило американское издание TWZ.

«Размер и конфигурация LY-1, а также приведенные описания позволяют отнести его к категории систем повышенной мощности, основное внимание в которых уделяется защите кораблей от таких угроз с воздуха, как беспилотные летательные аппараты и ракеты», — говорится в материале.

Отмечается, что в прошлом году похожую систему заметили на борту десантного корабля типа 071 ВМС НОАК. Кроме того, система LY-1 сравнима с американским лазером HELIOS по габаритам и конфигурации.

Автор допустил, что систему можно использовать в составе наземного комплекса. На это указывает четырехосное шасси, на которое установили LY-1 в ходе парада. В публикации предположили, что лазер наземного базирования сможет поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

В августе в сети появился ролик, демонстрирующий применение российского боевого лазера в зоне спецоперации. Система поразила дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины FP-1.