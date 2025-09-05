Мир
08:03, 5 сентября 2025МирЭксклюзив

Влияние конфликта на Украине на баланс сил в Азии объяснили

Профессор Ланьков: Конфликт на Украине мало влияет на расстановку сил в Азии
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Конфликт на Украине мало влияет на баланс сил в Азии, особенно с учетом ситуации на Корейском полуострове. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

По словам исследователя, «этот кризис мало влияет на баланс сил в Азии. В целом отношение к России и ситуации на Украине более негативно у японцев, у южнокорейцев — менее».

Да, в Южной Корее теоретически симпатии на стороне Украины, но это воспринимается как дальний конфликт между какими-то племенами. Это как в России реагируют на войны в Центральной Африке и на Ближнем Востоке

Андрей Ланьковпрофессор университета Кунмин в Сеуле

Востоковед добавил, что Южная Корея мало как связана с Украиной, а вот с Россией у нее существуют устоявшиеся экономические отношения. По его словам, Сеул хочет восстановить контакты после окончания украинского кризиса.

«Хотя Южная Корея и согласилась на санкции, посол России Георгий Зиновьев часто повторяет формулу, что Южная Корея — самая "дружественная из недружественных стран"», — резюмировал эксперт.

В конце прошлого года агентство Reuters со ссылкой на проведенный опрос службой Gallup Korea сообщало, что большинство жителей Южной Кореи против начала военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), даже несмотря на слухи о нахождении солдат КНДР в России.

    Все новости