Забота о себе
14:31, 5 сентября 2025Забота о себе

Врач назвал секрет жизни до 90 лет

Геронтолог Новоселов: Гипоксическое воздействие помогает продлить жизнь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Richard Sagredo / Unsplash

Геронтолог Валерий Новоселов рассказал, как можно продлить жизнь до 90 лет. Секрет долгожительства он назвал в беседе с aif.ru.

По словам Новоселова, противостоять увяданию помогает гипокситерапия — специальная процедура, во время которой человек дышит обедненным кислородом воздухом. Врач объяснил, что организм воспринимает дыхание обедненным воздухом это как опасное состояние и в ответ увеличивает тонус сосудистой стенки и другие показатели.

«Само гипоксическое воздействие является коротким, обычно носит циклический характер, пять минут человек дышит такой смесью, пять минут он отдыхает, и так в течение часа», — уточнил геронтолог.

Другими секретами долгожительства Новоселов назвал движение, сбалансированное питание и гормонозаместительную терапию, при которой замещается дефицит половых гормонов, развивающийся из-за старения организма у мужчин и женщин.

Ранее кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская назвала помогающие дожить до 100 лет привычки. По ее словам, долгожители редко ходят в спортзал, но зато много двигаются в повседневной жизни.

