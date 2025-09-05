Задержание переводившего криптовалюту ВСУ россиянина попало на видео

В Воронеже попало на видео задержание мужчины, переводившего криптовалюту ВСУ

В Воронеже попало на видео задержание мужчины, переводившего криптовалюту ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видео силовики проводят задержание мужчины во дворе одного из жилых домов, после чего сажают в автомобиль и отвозят в отдел. Задержанный на камеру рассказал, что оказывал финансовую помощь путем перевода криптовалюты украинской организации для борьбы с действующим в России политическим режимом и закупки ими вооружения.

Ранее сообщалось, что спецслужбы раскрыли переводившего криптовалюту украинским военным россиянина.