10:55, 5 сентября 2025Силовые структуры

Задержание переводившего криптовалюту ВСУ россиянина попало на видео

В Воронеже попало на видео задержание мужчины, переводившего криптовалюту ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Воронеже попало на видео задержание мужчины, переводившего криптовалюту ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видео силовики проводят задержание мужчины во дворе одного из жилых домов, после чего сажают в автомобиль и отвозят в отдел. Задержанный на камеру рассказал, что оказывал финансовую помощь путем перевода криптовалюты украинской организации для борьбы с действующим в России политическим режимом и закупки ими вооружения.

Ранее сообщалось, что спецслужбы раскрыли переводившего криптовалюту украинским военным россиянина.

