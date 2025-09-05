Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:00, 5 сентября 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о вежливом ответе Путина на требования Киева

Захарова: Путин вежливо ответил на требования Киева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин выбрал вежливый ответ на требования Киева. Об этом написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович вместо "совсем о….ли" использовал словосочетание "избыточные запросы"», — написала она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал требования по гарантиям безопасности для Украины. Он подчеркнул, что Киев нуждается в гарантиях безопасности наподобие тех, что Израиль имеет от США.

3 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча двух стран может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива. Путин назвал подобные запросы избыточными.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    В России заметили «радиационные» туманы

    Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

    После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

    Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

    Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

    «Самая сексуальная в мире судья» в крошечном бикини попала на обложку журнала

    Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и заплатил за это десятки тысяч рублей

    Путин высказался о ловушке сырьевого партнера для России

    Футболист «Спартака» заявил о желании задать один вопрос Карпину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости