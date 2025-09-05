Захарова рассказала о вежливом ответе Путина на требования Киева

Захарова: Путин вежливо ответил на требования Киева

Президент России Владимир Путин выбрал вежливый ответ на требования Киева. Об этом написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович вместо "совсем о….ли" использовал словосочетание "избыточные запросы"», — написала она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал требования по гарантиям безопасности для Украины. Он подчеркнул, что Киев нуждается в гарантиях безопасности наподобие тех, что Израиль имеет от США.

3 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча двух стран может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива. Путин назвал подобные запросы избыточными.