16:24, 5 сентября 2025Силовые структуры

Журналистку «Дождя» объявили в России в розыск после ее постов

МВД России объявило в розыск журналистку «Дождя» Ратникову
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

Поводом для этого стала статья Уголовного кодекса РФ, подробности в базе МВД не уточняются.

Однако известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах России и неисполнение обязанностей иноагента. По данным следствия, Ратникова вместе с другими сотрудниками «Дождя» разместила в мессенджере заведомо ложную информацию о действиях Российской армии против мирных жителей Украины.

Ранее участница скандально известной в России панк-группы высказалась о вине по делу.

