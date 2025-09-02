Силовые структуры
Участница скандально известной в России панк-группы высказалась о вине по делу

Лидер Pussy Riot Алехина не признала вину в распространении фейков о ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Одна из лидеров скандально известной в России панк-группы Pussy Riot Мария Алехина не признала свою вину по делу о распространении фейков про Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.

По словам защитника, Алехина считает обвинение незаконным и необоснованным. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, остальные члены группы также не признают вину.

Участницы Pussy Riot Ольга Борисова, Диана Буркот, Алина Петрова, Тасо Плетнер и Мария Алехина обвиняются в дискредитации Российской армии. По версии следствия, в декабре 2022 года четверо из них опубликовали клип на песню и комментарии с фейками о ВС РФ. Кроме того, в апреле 2024-го в Мюнхене Алехина, Плетнер и Петрова выкрикивали лозунги с недостоверными сведениями о действиях российских военных в Мариуполе.

Сейчас все они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

