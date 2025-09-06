Бывший СССР
Боец рассказал о превращении в «преисподнюю» маршрута снабжения ВСУ

РИА Новости: Маршрут снабжения ВСУ под Константиновкой превратился в преисподнюю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Маршрут снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Иванополья под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР) превратился в «преисподнюю» после ударов артиллерии и дронов «Южной» группировки войск. Об этом РИА Новости сообщил старший оператор БАЛА с позывным Тангаж.

«Мы спланировали действия, и в один день этот маршрут превратился для них в настоящую преисподнюю. Все точки, присутствующие на этом маршруте, до которых мы дотягивались, были поражены», — рассказал он. По словам военнослужащего, удалось поразить точку БПЛА, пункт временной дислокации, два склада в районе Иванополья, а также опорный пункт противника.

Боец отметил, что это была совместная с артиллерией разноплановая работа. «Конечно, разведку и объективный контроль осуществляли с воздуха, а FPV применялись точечно», — добавил Тангаж.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о панике, начавшейся в рядах ВСУ в результате продвижения российских войск на красноармейском направлении.

