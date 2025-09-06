Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 6 сентября 2025Мир

Бразилия задумалась об использовании ядерных технологий

Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз. Об этом сообщил министр горной промышленности и энергетики Алешандри Силвейра, передает газета Folha de S.Paulo.

По его словам, это вопрос долгосрочной перспективы. Министр подчеркнул, что на данный момент президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерной программы, однако в будущем власти республики могут пересмотреть планы по использованию ядерной технологии.

Ранее замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов допустил, что минимум три страны могут пополнить «ядерный клуб». Он уточнил, что речь идет о Саудовской Аравии, Турции и Индонезии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал победы и силы». Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Зеленский позвал Путина в Киев

    Бразилия задумалась об использовании ядерных технологий

    Экс-премьер Сербии назвал протестующих фашистами

    Каллас призвали изучить историю Эстонии после слов о России

    Трамп рассказал об особых отношениях США и Индии

    На Украине обеспокоились массовым бегством молодежи за границу

    Появились подробности о состоянии актрисы Тарасовой в момент задержания

    В российском городе за день в трех разных местах нашли три боеприпаса

    Трамп высказался об участии Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости