Бразилия задумалась об использовании ядерных технологий

Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз

Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз. Об этом сообщил министр горной промышленности и энергетики Алешандри Силвейра, передает газета Folha de S.Paulo.

По его словам, это вопрос долгосрочной перспективы. Министр подчеркнул, что на данный момент президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерной программы, однако в будущем власти республики могут пересмотреть планы по использованию ядерной технологии.

Ранее замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов допустил, что минимум три страны могут пополнить «ядерный клуб». Он уточнил, что речь идет о Саудовской Аравии, Турции и Индонезии.

