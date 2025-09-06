Силовые структуры
19:09, 6 сентября 2025Силовые структуры

Бывшего диспетчера ГБУ «Жилищник» задержали за финансирование терроризма

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс-диспетчера ГБУ «Жилищник» московского района Зюзино Татьяну Шувалову (внесена в перечень террористов и экстремистов) задержали за финансирование терактов. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Шувалова обвиняется в финасировании запрещенной на территории России организации «Артподготовка». Москвичку задержали при попытке выехать за пределы страны. Отмечается, что ее близкие родственники уже уехали за границу.

«Совершая перечисление денежных средств, осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации "Артподготовка"», — говорится в материалах дела против Шуваловой.

Ранее появились подробности побега двух террористов из СИЗО в Екатеринбурге.

