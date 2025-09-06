Появились подробности побега двух террористов из СИЗО в Екатеринбурге

Двое террористов могли сбежать из СИЗО-1 в Екатеринбурге благодаря появившимся у них ключам. Эти подробности резонансного побега сообщает издание Baza в Telegram.

По информации портала, сбежавшие арестанты Александр Ч. и Иван К. могли либо украсть ключи от камеры у конвоиров, либо получить их от сотрудников СИЗО.

Отмечается, что внесенные в список террористов и экстремистов россияне получили сразу два ключа — от камеры и от коридоров.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что сбежавшие могут прятаться на территории садоводческих товариществ в Свердловской области. Поиски беглецов продолжаются уже почти неделю.