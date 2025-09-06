Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 6 сентября 2025Россия

Бывший офицер СБУ заявил об отданном Порошенко приказе начать теракты в России

Экс-офицер СБУ Прозоров: В 2015 году Порошенко отдал приказ начать теракты в РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В 2015 году политическое руководство Украины издало секретный документ о начале подрывной и террористической деятельности на территории России. Об этом заявил ТАСС бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, зоной такой деятельности стали не только Донецкая и Луганская народные республики, но и территория России, в которую в то время не входили регионы Донбасса.

Соответствующее решение возглавлявший тогда Украину Петр Порошенко принял после провала военной кампании 2014-2015 годов, утверждает Прозоров. Для выполнения поставленной задачи якобы было создано отдельное управление департамента украинской контрразведки, указал он.

Ранее в Херсонской области был задержан украинец, шпионивший за российскими войсками. Он передавал секретные сведения СБУ. Целью была организация Киевом диверсий и терактов в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    Несшую взрывчатку гражданку Украины задержали в Москве

    Бывший офицер СБУ заявил об отданном Порошенко приказе начать теракты в России

    В Кремле высказались об уходе крупных западных компаний из России

    В России показали применяемые в зоне СВО дроны «ОсА»

    Стало известно о недовольстве Пентагона переименованием

    В России оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

    В России назвали регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападающих на людей собак в Омске

    Украинские города с «адскими» названиями побратались

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости