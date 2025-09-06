Бывший офицер СБУ заявил об отданном Порошенко приказе начать теракты в России

Экс-офицер СБУ Прозоров: В 2015 году Порошенко отдал приказ начать теракты в РФ

В 2015 году политическое руководство Украины издало секретный документ о начале подрывной и террористической деятельности на территории России. Об этом заявил ТАСС бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, зоной такой деятельности стали не только Донецкая и Луганская народные республики, но и территория России, в которую в то время не входили регионы Донбасса.

Соответствующее решение возглавлявший тогда Украину Петр Порошенко принял после провала военной кампании 2014-2015 годов, утверждает Прозоров. Для выполнения поставленной задачи якобы было создано отдельное управление департамента украинской контрразведки, указал он.

Ранее в Херсонской области был задержан украинец, шпионивший за российскими войсками. Он передавал секретные сведения СБУ. Целью была организация Киевом диверсий и терактов в России.