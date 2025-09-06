Дрон ВСУ спикировал на автобус в Белгородской области и взорвался

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, есть жертва

В Белгородской области ВСУ атаковали автобус с пассажирами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинский беспилотник спикировал на служебный автобус и сдетонировал. Это произошло в Валуйском районе.

Известно об одной жертве удара — ею стал водитель. Еще один человек — пассажир — получил осколочные ранения. У него задеты спина, лицо и руки. Его транспортируют в медицинский стационар. Автобус полностью уничтожен.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Так, 1 сентября под ударом оказалось село Беленькое Борисовского района — его атаковал беспилотник. Пострадала местная жительница.