Россия
11:10, 6 сентября 2025Россия

Дрон ВСУ спикировал на автобус в Белгородской области и взорвался

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области ВСУ атаковали автобус с пассажирами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинский беспилотник спикировал на служебный автобус и сдетонировал. Это произошло в Валуйском районе.

Известно об одной жертве удара — ею стал водитель. Еще один человек — пассажир — получил осколочные ранения. У него задеты спина, лицо и руки. Его транспортируют в медицинский стационар. Автобус полностью уничтожен.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Так, 1 сентября под ударом оказалось село Беленькое Борисовского района — его атаковал беспилотник. Пострадала местная жительница.

    Все новости