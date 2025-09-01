В российском регионе двое пострадали при атаке ВСУ

Гладков: В Белгородской области двое пострадали при атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по региону.

В селе Беленькое Борисовского района в результате атаки дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую больницу, где у нее диагностировали баротравму. Госпитализация не понадобилась, и пострадавшую отпустили домой для амбулаторного лечения. В результате атаки повреждены фасад торгового объекта и два автомобиля.

«Также у рядом стоящего объекта торговли повреждены остекление и фасад. В селе Байцуры в результате атаки дрона выбиты окна и пробита кровля частного дома», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили 136 атак на территорию Белгородской области.