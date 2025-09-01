Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:36, 1 сентября 2025Россия

В российском регионе двое пострадали при атаке ВСУ

Гладков: В Белгородской области двое пострадали при атаке ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по региону.

В селе Беленькое Борисовского района в результате атаки дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую больницу, где у нее диагностировали баротравму. Госпитализация не понадобилась, и пострадавшую отпустили домой для амбулаторного лечения. В результате атаки повреждены фасад торгового объекта и два автомобиля.

«Также у рядом стоящего объекта торговли повреждены остекление и фасад. В селе Байцуры в результате атаки дрона выбиты окна и пробита кровля частного дома», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили 136 атак на территорию Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки в сентябре

    В российском регионе двое пострадали при атаке ВСУ

    В США высказались о санкциях против России

    Премьер Грузии рассказал о пассивности США

    В Германии призвали НАТО к осторожности из-за учений России

    Во Франции решили инициировать отставку Макрона

    Розенбаум станет совладельцем здания гордумы Петербурга

    Стало известно об утрате веры ВСУ в свою победу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости