Экс-премьер Молдавии пожаловался на штрафы за переводы из России

Василий Тарлев заявил об инфарктах из-за штрафов за переводы денег из России
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил о случаях инфарктов у граждан страны из-за крупных штрафов за переводы денег из России. Его слова передает издание ТАСС.

Лидер партии «Будущее Молдовы», которая входит в Патриотический блок, сообщил о трагических случаях среди пенсионеров. Тарлев занимал пост премьер-министра страны с 2001 по 2008 год.

«Есть несколько случаев, когда сотрудники полиции объявляют пенсионерам о неподъемных штрафах, люди теряют сознание. Пожилым людям объявляют о штрафах в 35 тысяч леев (около 2000 долларов), они таких денег в жизни не видели», — заявил он.

Василий ответил, что все это происходит в рамках обысков по делу о возможном подкупе избирателей. «На днях женщину старше 80 лет полицейский оштрафовал за перевод от внука, работающего в России. Пенсионерка ушла от инфаркта», — добавил политик.

Ранее стало известно, что партию «Великая Молдова» допустили до парламентских выборов, которые пройдут в Молдавии осенью. Лидер объединения заявляла о желании вернуть часть Украины в состав Молдавии.

