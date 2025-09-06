Мир
16:56, 6 сентября 2025

Фицо высказался об отношениях с Россией

Фицо: Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией. Об этом он заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги», выпуск доступен на YouTube-канале STVR.

«У нас конструктивный подход к России, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее», — сказал он.

Фицо добавил, что западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы», но их компании продолжают работу в России. Кроме того, он подчеркнул, что Россия продолжает быть вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

В этом контексте, по его словам, вопросы морали и вопросы бизнеса — это разные вещи.

5 сентября Роберт Фицо после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ужгороде поддержал вступление Украины в Европейский союз.

