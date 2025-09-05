Мир
20:23, 5 сентября 2025

Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Роберт Фицо и Владимир Зеленский

Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Его слова приводит Denník N.

«Фицо поддержал гарантии безопасности для Украины и вступление Киева в ЕС. Он заявил, что хочет хороших и дружественных добрососедских отношений», — говорится в материале.

Премьер Словакии также пожелал Украине «хорошего и справедливого мира и очень хорошей европейской перспективы».

«Словацкая Республика, как маленькая страна, не может играть решающую роль в этом, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня и к миру», — подчеркнул Фицо.

