Премьер-министр Словакии Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Его слова приводит Denník N.

«Фицо поддержал гарантии безопасности для Украины и вступление Киева в ЕС. Он заявил, что хочет хороших и дружественных добрососедских отношений», — говорится в материале.

Премьер Словакии также пожелал Украине «хорошего и справедливого мира и очень хорошей европейской перспективы».

«Словацкая Республика, как маленькая страна, не может играть решающую роль в этом, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня и к миру», — подчеркнул Фицо.