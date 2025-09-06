Глава Дагестана прокомментировал посвященную ему песню

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал посвященную ему песню провокацией

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал посвященную ему песню. В своем Telegram-канале он назвал ее несмешной шуткой и провокацией.

«Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная… Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра», — отметил глава Дагестана.

Меликов указал, что «как мужчина, как глава республики, как генерал, как дагестанец» он не приемлет подхалимства и лизоблюдства ни в каких проявлениях, и потому подобные «знаки внимания» ему крайне неприятны.

Ранее Сергей Меликов фразой «мягко говоря, перестарались» оценил одно решение чиновников. Он заявил, что чиновники перестарались, когда решили обнести Хучнинский водопад высоким забором.