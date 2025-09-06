Мир
Каллас призвали изучить историю Эстонии после слов о России

Дизен: Каллас следует изучить историю Эстонии после выпада в адрес России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press

Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал главу евродипломатии Каю Каллас изучить историю своей родины —Эстонии. Об этом он написал в социальной сети Х, комментируя ее слова о роли России в победе во Второй мировой войне.

«Каллас отвергла роль России и Китая в победе над фашизмом. Кому-то следует заглянуть в учебники истории Эстонии, пока там "дерусифицируют" общество», — сказал он.

Прежде Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом, назвав его «чем-то новеньким». По ее мнению, заявление Путина якобы может «вызвать много вопросов» у людей, знающих историю.

