ТАСС: ВСУ готовили диверсантов на гражданских объектах освобожденных территорий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались подготовкой военнослужащих для диверсионной работы на гражданских объектах и в местах массового скопления людей на освобожденных территориях Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, полученные из телефонов пленных солдат ВСУ.

По данным источника, в телефонах пленных были обнаружены фотографии и видеоматериалы процесса подготовки диверсантов, а также снимки документов, полученных в иностранных и украинских учебных центрах.

Например, подобные материалы были найдены у военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады, 23-й отдельной механизированной бригады, 141-й отдельной механизированной бригады, 110-й отдельной механизированной бригады, президентской бригады и целого ряда других бригад и соединений.

Ранее стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область. Сообщалось о скоплении около 1,5 тысячи украинских военных возле границы с Россией.