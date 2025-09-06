ТАСС: Критиковавшего ВСУ журналиста-расследователя Тахтая убили в Сумах

Критиковавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ) и занимавшегося расследованиями о коррупции при строительстве оборонительных сооружений журналиста Александра Тахтая убили в Сумах. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, пристальное внимание со стороны силовиков Тахтай привлек после публикации данных о людях и компаниях, обогатившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области

