05:10, 6 сентября 2025Мир

Молния уничтожила деревню в Германии

Bild: Молния ночью разрушила центр немецкой деревни Дрогниц
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сильная гроза ночью спровоцировала масштабный разрушительный пожар в немецкой деревне Дрогниц. В результате центр населенного пункта оказался уничтожен разбушевавшейся стихией, пишет газета Bild.

Причиной пожара оказался удар молнии. Буря обрушилась в момент, когда жители спали. Пламя охватило постройки и прилегающие к ним территории. Жертвами возгорания стали три жилых дома, постройки рядом, фермы и несколько амбаров.

Из-за инцидента пострадали 18 человек в возрасте от двух до 96 лет. Многие жители лишились домов, поэтому были вынуждены срочно искать временное убежище у родственников. Часть из них расположилась у соседей и в домах отдыха.

Суммарный объем причиненного ущерба расценивают примерно в один миллион евро, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что женщина включила микроволновку во время грозы и получила серьезные травмы. Американка повредила руку в тот самый момент, когда в ее жилище ударила молния.

