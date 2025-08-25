Женщина включила микроволновку во время грозы и получила серьезные травмы

Американка получила повреждения левой руки, когда готовила во время грозы

Американка Шелби Миллер рассказала, что получила серьезные травмы, прикоснувшись к микроволновой печи в тот самый момент, когда в ее дом ударила молния во время грозы. Историю женщины опубликовало издание People.

Шелби рассказала, что во время грозы готовила ужин. «Микроволновка замолчала, я открыла дверцу, и меня ударило током. Я не могла отпустить прибор, рука прилипла к нему, пока не отключили электричество. Как только я смогла отдернуть руку, то сразу же приложила к ней лед и почувствовала покалывание и онемение», — вспомнила она.

Женщина обратилась к врачам, обследование показало, что у нее возникло повреждение нервов и мышц левой руки. Кроме того, теперь у Шелби повышенный риск сердечного приступа. «Мне сказали, что через несколько часов я снова буду чувствовать руку. Но единственное, что я чувствую, — это онемение и покалывание», — добавила она спустя несколько дней после происшествия.

Шелби также дала совет людям, которые хотят избежать подобных происшествий. «Мне всегда говорили: "Не принимай душ во время грозы". Но я не знала, что не смогу и приготовить еду для себя и своей семьи. Теперь я буду выключать из розетки все, когда узнаю о приближении грозы», — заключила женщина.

Ранее 29-летняя австралийка Карли Электрик, работающая в эскорт-услугах, во время грозы сделала фотографию молнии и оказалась временно парализованной. У нее начался кераунопаралич — временный паралич, вызванный ударом молнии.