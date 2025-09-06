Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:15, 6 сентября 2025Бывший СССР

На Украине назвали новый срок окончания конфликта

Спикер ГУР Юсов: Украинский конфликт может закончиться в 2025 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинский конфликт может быть закончен в 2025 году. Новый срок окончания конфликта назвал пресс-секретарь Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, его слова передает украинский телеканал ТСН.

«Может война закончиться в этом году? Может», — заявил он.

По его словам, для такого исхода должно совпасть множество факторов. В частности, Юсов отметил необходимость укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также экономической помощи Киеву со стороны западных стран.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сроки окончания конфликта нельзя загадывать. Он вновь озвучил позицию Москвы, которая заключается необходимости урегулирования украинского кризиса дипломатическими и мирными средствами.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный объявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года. Главным условием такого исхода он назвал неизменность нынешней военной стратегии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    Над фабрикой Порошенко в Киеве заметили дым

    Клаудиньо объяснил свои слова об СВО

    Захарова назвала гномами-мутантами поддерживающих Киев европейских лидеров

    Россияне пожаловались на полые ювелирные украшения известного бренда

    Появились самые четкие снимки «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

    Мужчина вернул себе потерянный 51 год назад кошелек

    Нарендра Моди отказался от поездки в США

    В Турции россиян задержали после поцелуя в мечети

    В России представили запускаемую с дронопорта «Артемиду»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости