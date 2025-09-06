На Украине назвали новый срок окончания конфликта

Спикер ГУР Юсов: Украинский конфликт может закончиться в 2025 году

Украинский конфликт может быть закончен в 2025 году. Новый срок окончания конфликта назвал пресс-секретарь Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, его слова передает украинский телеканал ТСН.

«Может война закончиться в этом году? Может», — заявил он.

По его словам, для такого исхода должно совпасть множество факторов. В частности, Юсов отметил необходимость укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также экономической помощи Киеву со стороны западных стран.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сроки окончания конфликта нельзя загадывать. Он вновь озвучил позицию Москвы, которая заключается необходимости урегулирования украинского кризиса дипломатическими и мирными средствами.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный объявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года. Главным условием такого исхода он назвал неизменность нынешней военной стратегии.