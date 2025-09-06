Бывший СССР
На Украине рассказали о новых продвижениях российских войск

Deep State: ВС России продвинулись в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Сумской области. Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State в своем Telegram-канале.

Согласно данным портала, российские войска продвинулись в районе села Юнаковка. Также отмечается движение фронта в районе Серебряного лестничества в направлении Серебрянки.

ВС России продвигаются и в Днепропетровской области, вблизи села Январское.

Ранее на Украине появились сообщения о готовящемся российском наступлении. О таких планах Москвы заявила волонтер, оказывающая поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), Мария Берлинская.

