На Украине запланировали разместить контингент «коалиции желающих» до завершения конфликта

Гончаренко: Контингент «коалиции желающих» будет размещаться на Украине сейчас

Военный контингент «коалиции желающих» будет размещаться на Украине не после завершения конфликта, а уже сейчас. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Контингент должен быть не менее 20 тысяч человек. Максимально он может дойти до 50 тысяч человек», — говорится в публикации.

По словам депутата, самое большое количество военных планирует направить Франция. На втором месте по численности контингента находится Дания, на третьем — Нидерланды, на четвертом — Великобритания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления будет законной целью для Российской армии.