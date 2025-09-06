Экономика
Названы мешающие накопить деньги ошибки

Самойлова: Отсутствие системности и осознанности мешает накопить средства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ключевые ошибки россиян при накоплении средств — отсутствие системности, осознанного подхода, игнорирование сезонности и неправильное хранение продуктов. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт Арина Самойлова.

Как объяснила она, люди часто копят «что останется», однако в конечном счете откладывать ничего не получается. Наиболее эффективным способом является выделение фиксированного процента от дохода, при этом уже оставшиеся деньги лучше распределять на текущие нужды.

«При этом важно следить за спонтанными покупками: даже небольшие, но регулярные незапланированные траты на еду могут «съедать» до трети бюджета», — добавила Самойлова.

Еще один важный компонент, который может остаться без внимания, — сезонность, поскольку стоимость фруктов, овощей и даже круп может сильно меняться в зависимости от времени года. При этом, по оценке эксперта, не совсем рационально покупать клубнику зимой или гречку в неурожайный период.

Кроме того, как подчеркнула Самойлова, до четверти купленных продуктов выбрасывается из-за неправильного хранения, что тоже бьет по карману. Здесь могут помочь простые привычки, например, заморозка хлеба и зелени, хранение круп в герметичных контейнерах или выставление на видное место продуктов с истекающим сроком годности.

Ранее стало известно, что россияне резко изменили отношение к банковским вкладам. По данным аналитиков, исторически высокие процентные ставки дали возможность накопить рекордную сумму банковских депозитов.

