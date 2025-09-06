Силовые структуры
09:45, 6 сентября 2025Силовые структуры

Несшую взрывчатку гражданку Украины задержали в Москве

В Москве задержали агента спецслужб Украины, при себе у нее была взрывчатка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Агента украинских спецслужб задержали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о гражданке Украины, некоей Головаш А.К. При себе она имела взрывчатку.

Пока женщине вменяется только незаконный оборот взрывчатых веществ. Мещанский районный суд столицы поместил ее под стражу, срок действия избранной в отношении фигурантки меры пресечения не раскрывается.

В материалах дела, с которыми ознакомилось агентство, указано, что Головаш имеет навыки конспирации и противодействия правоохранительным органам.

Ранее в Луганской народной республики к длительному лишению свободы приговорили украинского шпиона, который передавал данные о российских войсках. Он проведет в колонии строгого режима следующие 17 лет.

    Несшую взрывчатку гражданку Украины задержали в Москве

