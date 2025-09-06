Из жизни
16:31, 6 сентября 2025

Невеста помогла полиции отследить свою угнанную машину со свадебным платьем внутри

В США невеста из штата Массачусетс помогла полиции найти свою угнанную машину, в которой лежало свадебное платье. Об этом пишет People.

28 августа Джулия Паллис и Колин Талли из Бостона собирались отправиться на собственную свадьбу в штат Вермонт. Девушка рассказала, что машина была доверху набита коробками с напитками, украшениями и прочими праздничными аксессуарами. Талли оставил машину заведенной и зашел в дом, чтобы позвать Паллис. Молодой человек отсутствовал всего минуту, но за это время автомобиль исчез.

Паллис начала думать, что надо срочно заблокировать банковские карты, оставшиеся в машине, а потом вспомнила, что там же был ее ноутбук. «И тут я подумала: "Боже, я же могу отследить свой ноут!"» — рассказала американка.

Она села во вторую машину и поехала за преступником, отслеживая по приложению местоположение своего компьютера и передавая данные полиции. Вскоре угонщик проехал прямо мимо патрульных, которые уже получали информацию от Паллис. После короткой погони мужчину задержали. Его обвинили в ряде преступлений, включая неподчинение требованиям сотрудников полиции, опасное вождение и управление транспортным средством по просроченным правам.

«Честно говоря, своей свадьбой мы обязаны дежурной сотруднице, которая вела его. Она самая лучшая. Мы благодарим нашу счастливую звезду за нее», — подытожила Паллис.

Ранее сообщалось, что в США родители отбили шестилетнего сына у похитителя. Мужчина схватил ребенка посреди улицы и попытался убежать.

