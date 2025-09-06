Экономика
22:07, 5 сентября 2025Экономика

Новые ограничения для российских дачников объяснили

Адвокат Петров: Дачникам в РФ запретили продавать строения отдельно от земли
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

С 1 сентября в России вступили в силу законодательные изменения, в том числе регламентирующие новые правила пользования дачными участками и их содержания. Пояснения российского адвоката Андрея Петрова приводит портал «Погода Mail».

Новым законом предполагается, что теперь нельзя будет продавать или передавать дачные строения отдельно земли. Это касается жилых построек, садовых строений хозпостроек, гаражей и других объектов, отметил юрист. Кроме того, он напомнил, что на дачных участках не разрешается вести предпринимательскую деятельность.

По его словам, нововведения дадут возможность вести более прозрачные сделки и снизить юридические риски. Эксперт Павел Авдеев подчеркнул, что теперь запрещается оставлять сады и огороды, заросшие сорняками.

Ранее россиянам разъяснили правила срубки деревьев на дачном участке. Как заявила сенатор Ольга Епифанова, срубить соседское дерево можно в случае, если оно растет слишком близко к границе между участками, затеняя территорию, что может мешать полноценному пользования землей.

