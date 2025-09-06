Россия
19:48, 6 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о напряженности в отношениях с Европой

Сенатор Джабаров: Европа усиливается напряженность в отношениях с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Саммит европейских лидеров в Лондоне

Саммит европейских лидеров в Лондоне. Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Европа шаг за шагом усиливает напряженность в отношениях с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал слова полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора о том, что главы европейских государств приближают войну с Россией.

«Я так думаю, что в Европе не совсем реально оценивают свои возможности для военного противостояния с нашей страной. При чем больше всех там выступают европейцы, которые в военном отношении из себя ничего не представляют, но очень любят играть мускулами, чувствуя за своими спинами старших партнеров», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, после выступления президента России Владимира Путина в Пекине, на котором глава государства предупредил страны, чем для них закончится отправка войск на Украину, в Европе немного поостерегутся.

«Более того, [президент США Дональд] Трамп сказал, что не собирается ввязываться ни в какие военные конфликты», — добавил он.

Я думаю, что рано или поздно может встать вопрос о том, чтобы Россия ответила показательным демонстрационным ударом, чтобы в Европе поняли, что они играют с огнем

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что главы европейских государств приближают войну с Россией. Он подчеркнул, что это необходимо остановить.

