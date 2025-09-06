В США выразили обеспокоенность действиями Европы в отношении России

Макгрегор: Европейские лидеры все ближе к войне с Россией

Главы европейских государств приближают войну с Россией. Такое заявление сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Европейские лидеры находятся в отчаянии и все ближе подходят к войне с Россией», — выразил он обеспокоенность действиями Европы в отношении России.

Он подчеркнул, что это необходимо остановить.

Ранее американский журнал The Nation рассказал о «болезненных уступках» Украины. Отмечается, что сохранение функционала Украины как государства является более приоритетным, чем размер территорий государства.