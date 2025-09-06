В США рассказали о «болезненных уступках» Украины

Киеву придется пойти на болезненные уступки, если в мирных переговорах наметится прогресс. Об этом сообщил американский журнал The Nation.

«Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ее войсками территории», — сказано в материале.

Отмечается, что сохранение функционала Украины, как государство является более приоритетным, чем размер территорий государства. Подчеркивается, что страна столкнулась с кризисом выживания, а украинская элита должна принять на себя ответственность за принятие необходимых мер.