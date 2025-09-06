eXXpress: Подаренные Украине поезда привели к конфликту в правительстве Австрии

Подаренные Украине поезда стали причиной конфликта в правительстве Австрии — данный шаг вызвал серьезную критику в парламенте страны, который направил соответствующий запрос в кабмин. Об этом заявил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, передает газета eXXpress.

«В то время как правительство накладывает одно бремя за другим на собственное население и гора долгов растет, они два специальных поезда просто раздают — как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило», — сказал он.

По его словам, несмотря на тот факт, что данные спецпоезда предназначены для строительства и обслуживания контактных линий, нельзя исключать, что Киев использует их на фронте. Политик отметил, что это стало бы «явным нарушением нейтралитета» Австрии.

Ранее австрийский канцлер Кристиан Штокер прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о принципе нейтралитета страны. «Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема [вступления в] НАТО для нас вообще не стоит», — подчеркнул он.